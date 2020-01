Genoa, la passione dei cuori rossoblu per puntare alla salvezza

Anno nuovo, vita nuova. E’ questa la speranza che filtra in casa Genoa. L’ultimo posto in classifica spaventa e non poco, con i rossoblu che si sono congedati dal 2019 con l’ennesimo avvicendamento in panchina. La situazione non è disperata ma critica lo è senza alcun dubbio. Quattro punti di distanza dal quartultimo posto e una partita casalinga al rientro dalle vacanze contro il Sassuolo da non sbagliare. La società ha deciso di affidare la panchina a Davide Nicola, autore di un miracolo sportivo con un’altra formazione rossoblu, il Crotone, e voglioso di tirare fuori il suo Genoa dalle secche della zona retrocessione.

Passione e lavoro - “Un saluto ai tifosi, una grande passione. Fatemi lavorare, è la più grossa garanzia”. Queste le primissime parole del tecnico piemontese che torna a riabbracciare il Grifone 17 anni dopo l’ultima volta. La missione possibile del Genoa passa dunque attraverso il lavoro dell’ex allenatore di Udinese e Livorno, fra le altre, portando all’ombra della Lanterna un vecchio cuore rossoblu.

Vecchi Grifoni - La genoanità non è soltanto in panchina. I primi due colpi di mercato vanno sempre in questa direzione. Lunedì scorso infatti hanno svolto le visite mediche Mattia Perin e Valon Behrami, due giocatori che sono legati e non poco all’ambiente rossoblu. Il portiere pontino ha nel suo palmares uno scudetto Primavera e una Supercoppa Primavera con il Vecchio Balordo oltre ad essere stato lanciato nel grande calcio all’ombra della Lanterna. Behrami torna al Genoa dopo 15 anni nel club che lo ha portato in Italia nel 2003-2004. I due vanno ad aggiungersi a Mimmo Criscito e Stefano Sturaro, colonne dello spogliatoio rossoblu. L’obiettivo è comune. Traghettare in porto la barca e toglierla dalle intemperie della zona retrocessione.