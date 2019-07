Genoa, la sana concorrenza in difesa e la ricerca dell'uomo d'ordine

Genoa work in progress. Mentre la squadra di Andreazzoli è in Val Stubai a preparare la prossima stagione sul campo, la società è alla ricerca di elementi che possano rinforzare la rosa. Diversi elementi sono stati aggiunti alla squadra, fra graditi ritorni come quello di Romero e giocatori che possono dare un qualcosa in più come Zapata in difesa e Pinamonti in attacco. Proprio il reparto arretrato è quello che offre maggiori garanzie con le conferme di Davide Biraschi - “Sono contento qui e non mi vedo da nessun’altra parte” ha detto proprio il difensore da Neustift - di Ervin Zukanovic, del capitano Mimmo Criscito e l’innesto del difensore colombiano ex Milan.

La concorrenza aiuta - Cinque elementi per una difesa che, come ha provato Andreazzoli, vedrà tre elementi più due laterali che al momento sono Romulo e Ghiglione da una parte e Barreca e Jaroszynski dall’altra. Tanti giocatori che possono dare la giusta garanzia in vista del prossimo campionato ma che allo stesso tempo aprono una competizione sana interna per chi dovrà giocare dal primo minuto. “Senza la concorrenza non si vince - ha detto ai nostri taccuini Ervin Zukanovic ieri -. Tutti non devono pensare di essere sicuri del posto perchè quando c’è concorrenza c’è sempre massima voglia di fare bene e arrivano i risultati”.

Dove intervenire - Per una difesa che appare completa, c’è un attacco che vede elementi giovani e un centrocampo in attesa delle pedine giuste. Nel reparto offensivo è arrivato Andrea Pinamonti, reduce dal Mondiale Under 20 e autore di una tripletta nell’amichevole contro lo Stubai. Al suo fianco ci sono Andrea Favilli, in cerca di riscatto dopo l’infortunio dell’anno scorso, Christian Kouamé, Toni Sanabria e il nuovo arrivato Sinan Gumus. A centrocampo è arrivato Cassata ma l’obiettivo è sempre per il regista, ruolo occupato in questo inizio di stagione da Goran Pandev. “Mi sembrava un po’ strano - ha detto il macedone - anche se da giovane ho giocato davanti alla difesa, poi ho sempre fatto l’attaccante. Tocchi tanti palloni ma la fase difensiva è da rivedere ma con allenamenti e amichevoli si migliora”.