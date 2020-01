Genoa, Marroccu: "Agudelo e Radu possono partire"

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione "We Are Genoa", in onda su Telenord

"Un incontro importante in serata? In questo momento siamo nel pieno. Non ho ancora finito l'incontro ma per rispettare l'impegno mi sono staccato e riprenderà nelle prossime ore. Però stiamo lavorando in maniera importante con tutto il gruppo di lavoro, Donatelli e Marco Rossi, coadiuvati dalla supervisione del presidente".

Potrebbe concretizzarsi entro la fine della serata?

"Già stasera no però stiamo gettando le basi affinché nei prossimi giorni la squadra venga completata e possa giocarsi le chance di salvezza con tutti i crismi".

Che cosa ci dice di Iago Falque e delle sue condizioni?

"Il giocatore nella giornata di oggi ha effettuato la prima parte di visite mediche che verranno ultimate domani, così per tutti i calciatori che arrivano al Genoa le visite si svolgono su due giornate. E' un giocatore che è già stato al Genoa, un giocatore importante che potrebbe fare la differenza nel Genoa. Siamo fiduciosi e rimaniamo in attesa della conclusione delle visite mediche".

Operazione nostalgia con Masiello?

"Durante la presentazione di Nicola avevamo tracciato un po' l'identikit di quella che sarebbe stata la campagna del Genoa. Giocatori motivati, forti caratterialmente e soprattutto che sapessero cosa vuol dire indossare questa maglia. Che non è una maglia che possono indossare indistintamente tutti i calciatori. Una maglia pesante, che trasuda storia, con una gradinata esigente. Ed è giusto che tutti i giocatori abbiano requisiti idonei per rappresentare il Genoa".

Con i nuovi acquisti c'era la sensazione che dovessero ritrovare la migliore condizione.

"Perin ha dimostrato di essere in condizione da subito. Behrami e Destro impiegheranno un po' più di tempo ma quando entreranno in forma saremo nel pieno della battaglia agonistica e ci daranno una mano. Eriksson e Masiello, infine, giocavano nei rispettivi club e sono arruolati".

Ci si può aspettare qualcos'altro in attacco?

"Inteso come prima punta non faremo altre operazioni perché ne abbiamo anche troppi. Pinamonti potrebbe rimanere? Rimane sicuramente. Mentre invece i giocatori che stiamo cercando in questo momento sono giocatori in rifinitura della fase offensiva: una seconda punta o una mezza punta offensiva".

Ci sarà un cambio di modulo?

"Non ci sarà nessun cambio di modulo. Il Genoa ha un'identità ben precisa e i giocatori che stiamo cercando possono giocare anche mezza punta".

I nomi di Sottil e Parigini sono tra quelli che state trattando?

"In questo momento il mercato dice che facciamo anche operazioni lungimiranti. Qualche nome che adesso sta uscendo è per una programmazione futura e non immediata".

Numericamente parlando che rosa intendete consegnare a Nicola?

"Numericamente, l'idea di allenatore è di avere coppie in ogni ruolo e qualche giocatore di movimento in più per cambiare modulo in corsa. Puntiamo ad avere una rosa di 22, massimo 23 giocatori di movimento più i portieri. Gli ultimi tre giorni verrà dedicati a consentire qualche uscita per quei giocatori che possono trovare più spazio altrove".

Prendere un secondo portiere con Radu in uscita?

"Abbiamo qualche richiesta per Jandrei. Stiamo cercando di facilitare l'uscita di Radu per consentirgli di giocare altrove. In caso di uscita di Radu, la rosa dei portieri rimarrà quella in organico".

Lerager che tempi ha di recupero?

"E' sulla via del recupero. Credo che tra una decina di giorni possa aggregarsi al gruppo".

Agudelo andrà via?

"Se dovessimo trovare un club che riesce a valorizzarlo in maniera più continua rispetto a quello che potremo fare noi, valuteremo anche quello".