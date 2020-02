© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn, ricordando proprio il suo recente passato nerazzurro: "Otto anni e mezzo non si dimenticano, qui ho dato tutto e vissuto momenti bellissimi. Adesso le strade si sono separate, devo pensare al Genoa e far bene per raggiungere la salvezza. Oggi sarà una partita difficile, ci proveremo sicuramente".