Genoa, Masiello: "La rincorsa è ancora lunga, oggi il primo passo"

Intervistato nel post-partita di Genoa-Spal, il difensore rossoblu Andrea Masiello ha così commentato la vittoria odierna ai microfoni di DAZN: "Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, la nostra rincorsa è lunga ma oggi è stato il primo passo. Stiamo lottando, dando tutto in allenamento e cercando di migliorare i nostri errori".

Sull'aver mantenuto la porta inviolata oggi:

"Bisogna lavorare sempre e migliorarci, nelle ultime gare abbiamo subiti un po' di gol per colpa nostra, su disattenzioni".

Su un Genoa più simile a quello di marzo:

"C'eravamo tirati fuori in quel periodo, dopo la sosta abbiamo fatto dei passi indietro. Non so quali fossero le motivazioni, ma non è stato facile".

Sul possibile cambio a fine gara:

"Cerchi sempre di stringere i denti, di dare l'esempio ai compagni. Sto bene, ma in alcuni frangenti bisogna stare attenti specie in questo periodo".