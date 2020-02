vedi letture

Genoa, Nicola: "Onore alla Lazio, ma potevamo strappare il pari"

Mastica amaro Davide Nicola dopo la sconfitta contro la Lazio; il suo Genoa, infatti, non riesce a fare risultato a Marassi contro la squadra biancoceleste pur disputando un'ottima gara. Il tecnico rossoblu, a fine partita, rende però merito agli avversari : "Oggi riconosciamo il valore dell'avversario ma c'è da avere quell'amarezza a fine partita: 5/6 partite fa perdere con la Lazio era quasi come timbrare il cartellino, adesso non è più così. Dobbiamo essere orgogliosi e arrabbiati perché, nonostante una squadra molto forte, si poteva strappare un punto. Mi tengo la prestazione; abbiamo cercato di fare la partita, cerchiamo di migliorare ogni giorno. I nostri errori sono frutto soprattutto della qualità dei nostri avversari. Trovando subito il gol, poi, hanno potuto ripartire con grande efficacia, ma abbiamo cercato di proporre. Accettiamo gli errori, lavoriamo per commetterne sempre meno ma diamo merito agli avversari." sono state le sue parole ai microfoni di DAZN. Un finale di campionato, quello che attende il Genoa, per cuori forti ma Nicola è convinto di riuscire a salvare il Grifone: "Abbiamo fatto punti contro squadre che non rappresentano uno scontro diretto. Noi ricerchiamo continuità di prestazione per pensare di avere continuità di risultati. L'avversario mi interessa relativamente, dobbiamo essere consapevoli di poter fare risultato contro tutti.Il mio obiettivo è sfruttare tutto l'organico. Purtroppo oggi mancava Pinamonti, noi cerchiamo l'equilibrio e vogliamo far coesistere giocatori di qualità. A me piace la capacità che sta avendo questo gruppo di sentirsi utile, conto su di tutti e ci saranno dei giocatori che si troveranno a giocare partite importanti e quindi tutti devono sentirsi partecipi" ha concluso il tecnico genoano.