Genoa, Nicola: "Salvezza un'opportunità, non un peso. Avrei pagato per giocarmela..."

vedi letture

Dopo l'intervista a DAZN, l'allenatore del Genoa Davide Nicola ha commentato così in sala stampa il 2-0 rifilato questa sera alla SPAL, una vittoria molto importante in chiave salvezza: "Cercavamo da 5 partite i tre punti e sono arrivati. Ora abbiamo altre partite che ci servono per conquistare il nostro obiettivo, avrei pagato per essere qui a giocarmi la salvezza a sei gare falla fine: questa squadra ha i mezzi per potersi salvare, i ragazzi stanno capendo che questa è un'opportunità e non un peso. Quando parti da ultimo come eravamo noi, riesci a venire fuori dalla zona retrocessione e poi riparti e devi ancora salvarti non è facile per nessuno. I ragazzi devono stare sereni, applicati e avere entusiasmo", ha detto.