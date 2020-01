© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando alle ultime notizie rivelate dal Secolo XIX, il Genoa cerca un difensore in grado di dare più certezze a Davide Nicola per il prosieguo del campionato: nel mirino Federico Ceccherini e Gian Marco Ferrari, che Nicola ha avuto al Crotone e che riabbraccerebbe volentieri. Chiesto al Napoli Luperto, ma il Napoli non ha alternative nel ruolo e ha detto no.