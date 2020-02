Genoa, Pandev: "Vittoria importante, io sto bene. Seguiamo Nicola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'attaccante del Genoa, Goran Pandev ha commentato la vittoria contro il Cagliari: "E' andata bene, è una vittoria molto importante, abbiamo fatto una bella partita, in settimana l'abbiamo preparata in questo modo, alla fine il mister ha rischiato e abbiamo vinto. Sono tre punti importanti per noi, ci dobbiamo concentrarci su noi stessi, stiamo lavorando benissimo, stiamo seguendo il mister, dobbiamo restare uniti e speriamo di uscire dalla zona salvezza e poi potremo fare anche meglio. Sull'età? Il segreto non c'è, l'importante è stare bene fisicamente, lavorare e vivere come si deve. Gli obiettivi sono cambiati ma una piazza come Genoa, giocando davanti a questo pubblico, è impossibile non impegnarsi e dobbiamo fare di tutto per raggiungere la salvezza".