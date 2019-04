Genoa, Perinetti: "Bene squadra e Prandelli. Pasqua? Serve personalità"

Fonte: telenord.it

© foto di Chiara Biondini

Il dg del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato al termine del pareggio col Napoli ai microfoni di Radio Nostalgia: "Prandelli è stato molto intelligente. In questo momento di difficoltà ha portato la squadra a interpretare il modulo che più gli si addice, dopo aver provato a fare qualcosa di diverso. Forse i ragazzi non ci sono riusciti e con il 3-5-2 abbiamo un’altra compattezza. I ragazzi sono stati grandi, poi il modulo ha fatto il resto perché si sono espressi meglio. La mentalità è quella che fa difetto a questa squadra, oggi si è visto un atteggiamento che vorremmo sempre vedere. Le avversità possono sempre esserci, ma con questa determinazione puoi superare qualsiasi problema. La compattezza e l’unione di tutte le componenti fanno la differenza in tutte le piazze. Biraschi e Veloso hanno fatto bene, Miguel ha mostrato la sua personalità oltre alle grandi qualità tecniche di cui dispone. Sturaro aveva bisogno solo di un po’ di tempo per recuperare, ma non abbiamo mai avuto dubbi sul suo pieno recupero. Alla fine dell’anno tireremo le somme, ora ci vogliono unità e compattezza, poi come sempre ci metterò la faccia. L'operato di Pasqua? Oggi ci sarà una riunione con gli arbitri e chiederò ad Aureliano i motivi dell’espulsione. Sturaro poteva evitarsi quell’intervento ma l’arbitro Pasqua poteva mantenere la sua decisione iniziale dopo aver estratto il giallo. L’entrata era laterale, non da dietro o di fronte. Credo che Pasqua avesse preso la decisione giusta su quell’episodio poi il Var lo ha portato a cambiare decisione. Credo che l’arbitro non abbia avuto il carattere di mantenere la sua decisione. Ci vuole però personalità da parte dell’arbitro, altrimenti arbitra il Var".