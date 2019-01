© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con l'Empoli, l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha commentato anche lo strano caso di mercato legato a Kingsley Ehizibue: "Mi son fatto l'idea che avevamo intravisto un giocatore di una potenzialità straordinaria e che potrà fare qualcosa di importante. Io però non voglio un calciatore con dubbi, chi viene a Genova deve avere la consapevolezza di indossare una maglia gloriosa, una maglia del club più antico d'Italia. In questo momento è confuso, non abbiamo forzato più di tanto ma io non voglio giocatori motivati, di più".