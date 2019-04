Genoa, Prandelli: "Mi auguro che l'ambiente si ricompatti presto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli, intervistato da Radio Rai, ha analizzato così il pareggio di oggi con la SPAL: "Questo è un punto importante, ci dà la consapevolezza che siamo vivi e abbiamo voglia di recuperare ciò che abbiamo perso. Lotteremo fino alla fine".

Sulla contestazione dei tifosi: "Il pubblico deve essere un'arma in più, soprattutto in casa. Mi auguro che l'ambiente si ricompatti, ma in questo momento è difficile affrontare l'argomento con una battuta".

Sul pareggio sofferto: "La squadra sapeva che avrebbe trovato delle difficoltà con la SPAL, ma non ha mai mollato e ha provato fino alla fine a cercare il risultato. Nel corso della partita abbiamo perso forse un po' di fiducia, ma alla fine abbiamo pareggiato col neo-entrato Lapadula".

Sul gol di Lapadula: "Abbiamo tante difficoltà in zona realizzativa. Non riusciamo a segnare nonostante le tante occasioni create. Oggi ci ha pensato Lapadula. Ha avuto un po' di fortuna, ma è un giocatore che sente tanto la porta. Dobbiamo provare a portare più calciatori all'interno dell'area per distribuire questa responsabilità del gol".