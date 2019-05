© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Cesare Prandelli dopo il pareggio contro il Cagliari: “Per fortuna abbiamo pareggiato, abbiamo sempre questa preoccupazione quando arriviamo in aria di rigore, quest’ansia di fare gol. È stata una partita difficile, abbiamo giocato per vincere la gara e siamo pronti anche per l’ultima gara. La Fiorentina? Questo pareggio è importante per non perdere la fiducia, abbiamo una possibilità importante e ce la vogliamo giocare. Conta solo il risultato. Oggi è stata difficile, abbiamo preso gol al primo errore, poi è diventato tutto complicato. Purtroppo bisogna buttarla dentro. Criscito? Quando hai la fascia hai una responsabilità in più e lui se l’è presa con grande freddezza. I ragazzi stanno lavorando con grande convinzione, chiaro che gli episodi possono farti perdere fiducia in te stesso”.