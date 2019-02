© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'intervista realizzata con Cristian Romero, l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta anche alcune dichiarazioni di Cesare Prandelli, suo attuale allenatore, che giudica così il giovane difensore del Genoa: "Cristian ha potenzialità e prospettive illimitate, per affermarsi compiutamente deve però correggere alcune cose che soltanto l’esperienza può garantire. I paragoni con altri specialisti del ruolo non li faccio perché non sono possibili: non ho mai visto un difensore di vent’anni altrettanto bravo. Dunque, il talento è un fatto, il passaggio successivo è la crescita, il completamento che può realizzarsi solo attraverso il lavoro e la disponibilità".