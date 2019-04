Genoa, Preziosi: "Se arrivasse qualcuno venderei il club domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Genoa hanno annunciato lo sciopero per la gara interna contro il Torino di domani, per protesta nei confronti di Enrico Preziosi, presidente del club, che ha però contrattaccato in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "Protesta legittima ma chi vuole entrare deve poter farlo - le parole dei patron -. La legalità va garantita, non ci devono essere violenze. Chi mi accusa di intascare soldi guardi i bilanci. Poi taccia per sempre. È inutile continuare a dire vattene, io sono il più stanco di tutti, ma non è mai arrivato un compratore serio. Se si presenta vendo il giorno dopo. Se ciò non accade devo andaree avanti per responsabilità".