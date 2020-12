Genoa, Preziosi tenta l'Hertha: prestito a 4 milioni e obbligo a 21 con la salvezza per Piatek

Il nome di Krzystof Piatek continua a circolare in casa Genoa. Se Scamacca dovesse partire Enrico Preziosi potrebbe infatti provare a regalare nuovamente il polacco a Ballardini, con l'attaccante che proprio con l'attuale tecnico rossoblù ha attraversato il suo miglior momento della carriera, mettendo a segno 13 gol in 19 partite, prima di passare al Milan per 35 milioni. Secondo quanto riportato da PrimoCanale.it il presidente del Grifone avrebbe anche già una base d'accordo con l'Hertha Berlino: prestito a 4 milioni e obbligo di riscatto a 21 in caso di salvezza.