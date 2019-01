© foto di Federico Gaetano

Dopo il no secco rifilato al Frosinone, il Benfica sarebbe stato contattato da un altro club italiano per l'attaccante Facundo Ferreyra. Come riporta Sky Sport, in fatti, il Genoa avrebbe effettuato un primo sondaggio per l'ex giocatore dello Shakhtar, che potrebbe rinforzare il reparto offensivo della squadra di Prandelli già a gennaio.