Genoa, Radu elogia Sanabria: "Non è meno forte di Piatek"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha parlato del nuovo attaccante rossoblù Antonio Sanabria nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky': "È un grande giocatore, ha grande tecnica e secondo me ci può aiutare tantissimo. Noi adesso dobbiamo adattarci a questo, perché anche Piatek era molto forte ma adesso abbiamo Sanabria che non è meno di lui”.

Sul suo futuro, questo il pensiero di Radu: “Per ora sto pensando solo al Genoa al quale sarò sempre grato perché mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A, quindi sto pensando solo a fare bene qua”.