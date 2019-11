© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ad una manciata di minuti dalla partita del San Paolo col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Bisogna avere coraggio per giocare la palla, solo così si può mettere in difficoltà l'avversario. Io così sto provando a fare, giocare col pallone. Il mister mi aiuta molto per il gioco da dietro".