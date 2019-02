Genoa, Rolon: "Prandelli mi ha dato confianza, il resto è venuto da sé "

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esteban Rolón, centrocampista del Genoa, parla così del suo ambientamento al Genoa: "Nella prima parte della stagione dovevo ambientarmi. È stato un periodo particolare, ma non mi sono mai perso d’animo. Forse poteva non essere semplice farsi trovare sempre pronto sia sul piano fisico, sia su quello mentale, ma l’occasione è arrivata. La mia crescita? La squadra è stata fantastica, questo è davvero un bel gruppo, ma devo dire pure che Prandelli mi ha dato quella confianza, quella fiducia che ancora non avevo avuto. - le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport - Mi ha permesso di esprimermi in campo con la testa libera, senza preoccupazione, pensando solo a giocare, e a quel punto il resto è venuto da sé. Se fai il calciatore, non puoi arrenderti davanti alle difficoltà, ma devi superare certi momenti. Modello Cambiasso? Magari! Piuttosto Ledesma: quando io iniziavo la carriera nell’Argentinos Juniors, lui era tornato lì proprio per finire la carriera. Mi ha dato tanto, è stato sempre molto protettivo nei miei confronti e prodigo di consigli. Un ragazzo di grande personalità e sensibilità, per me ha contato molto".