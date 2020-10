L'ex Genoa Rolon pronto a tornare in patria: accordo con l'Huracan, manca solo l'annuncio

Nuova avventura l'ex centrocampista del Genoa Esteban Rolon, attualmente svincolato. Il classe '95, che ha vestito la maglia del Grifone in prestito nel 2018-2019, ha trovato un accordo per vestire la maglia dell'Huracan fino a dicembre 2021. Si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale per il ritorno in patria dell'argentino, come sottolinea TyC Sports.