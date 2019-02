Genoa-Sanabria, ecco a quali condizioni scatta l'obbligo di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Con questa formula, il Genoa a gennaio ha formalizzato l'accordo col Betis Siviglia per lo sbarco in Liguria dell'attaccante paraguaiano Antonio Sanabria.

Ma a quali condizioni può scattare l'obbligo di riscatto? A svelarlo è stato lo stesso calciatore alla stampa paraguaiana. "Il Genoa ha l'obbligo di riscatto nel caso in cui dovessi realizzare 9 gol in questi sei mesi o 18 gol nell'anno solare, cioè fino a fine 2019", ha detto Sanabria.