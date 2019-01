© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Sanabria del Betis, il Genoa prosegue la trattativa con la Juventus per Pjaca - riporta Sky Sport -, mentre per il centrocampo sono in arrivo l'ungherese Schafer, classe '99, ora al Mtk Budapest, e il danese Lerager (classe 1993, attualmente in forza al Bordeaux).