© foto di Giacomo Morini

Lasse Schone e non solo . Un Genoa scatenatissimo sul mercato, come riporta Sky Sport, ha appena chiuso con la Fiorentina per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista Riccardo Saponara. L'ex Empoli e Milan torna dunque subito a Genova, ma stavolta dalla sponda rossoblù.