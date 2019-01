Genoa, sirene argentine per Lisandro Lopez: c'è il Boca Juniors

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lisandro López può tornare in Argentina. Il difensore ex Benfica e Inter, ora al Genoa, interessa infatti al Boca Juniors come alternativa all'atalantino José Luis Palomino. La Dea non vuole però cedere il calciatore e, per questo, secondo TNT Sports la formazione sudamericana vuole riportare in patria l'ex Arsenal de Sarandì. Il difensore classe '89, finora, ha collezionato una sola apparizione stagionale (in Coppa Italia) con la maglia del grifone.