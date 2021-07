Boca Juniors, Lisandro Lopez verso l'addio: l'ex Inter si avvicina all'Al-Nassr

vedi letture

E' un mercato di tante cessioni quello del Boca Juniors. Dopo Tevez, Zarate e tanti altri, anche l'ex Inter Lisandro Lopez sembra essere destinato all'addio. Il difensore argentino, stando a quanto raccontato da Olè, si starebbe avvicinando all'Al Nassr, pronto per una nuova esperienza in Arabia Saudita. Una prima offerta di prestito per un milione con diritto di riscatto è stata rifiutata dal Boca, ma da Riad sta per arrivare un rilancio che potrebbe convincere Juan Roman Riquelme a cedere il giocatore.