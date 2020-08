Genoa, sondaggio per Obiang del Sassuolo. Gli emiliani puntano a non vendere

vedi letture

In attesa di capire come finirà la telenovela legata alla panchina del Genoa il club rossoblu si è attivato sul mercato per costruire la rosa per la prossima stagione. A tal proposito, stando ai colleghi di SkySport il Grifone ha effettuato un sondaggio per Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Al momento però la sensazione è che gli emiliani non vogliano privarsi del giocatore.