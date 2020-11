Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Belotti recupera e va in campo. Torna Pellegrini

vedi letture

Il Torino recupera Belotti in extremis mentre il Genoa ritrova Luca Pellegrini tra i titolari, ricomponendo via via i cocci post focolaio Covid. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in vista del recupero della terza giornata di campionato:

Genoa (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Zapata, Goldaniga, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pjaca, Scamacca

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.