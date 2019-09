Genoa, ultime verso l'Atalanta: Andreazzoli conferma Kouamé-Pinamonti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime in vista della gara di domani sul Genoa che sfiderà l'Atalanta di Gasperini. Andreazzoli dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Kouamé e Pinamonti davanti, Pandev scalpita ma dovrebbe iniziare fuori. Ancora panchina invece nel reparto avanzato sia per Favilli che per Sanabria, entrambi comunque convocati dall'ex allenatore dell'Empoli. Sulla trequarti torna Saponara ma dovrebbe iniziare fuori con Radovanovic ancora titolare in mediana.