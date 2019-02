Genoa, un mese all’antica: tre gare su cinque domenica alle 15

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Com’è bello sostenerti la domenica alle 3”. Recitava così uno striscione appeso dalla tifoseria organizzata rossoblu in Gradinata Nord nel corso del match contro il Sassuolo. Era infatti molto tempo che il Genoa non scendeva in campo nel canonico orario, ormai definito “old style” dal calcio spezzatino e dalle pay tv. Un ritorno quasi romantico che mancava da molto ai sostenitori del club più antico d’Italia, ormai da due mesi. Era il 2 dicembre scorso quando Criscito e compagni scesero in campo all’Olimpico-Grande Torino contro i granata di Mazzarri alle 15 di domenica. Da quel momento si è giocato a tutti gli orari: sabato alle 15 - contro Atalanta e Fiorentina - a Santo Stefano in quel di Cagliari, domenica alle 18 contro la SPAL, domenica alle 20.30 a Roma con i giallorossi di Di Francesco, lunedì alle 20.30 a Empoli e persino alle 15 di lunedì contro il Milan.

DOPO PARMA TRE VOLTE DI FILA DOMENICA ALLE 15 - Dopo aver variato a più riprese l’orario di gioco, il calendario rossoblu presenta più equilibrio nelle prossime settimane. Dopo la sfida di Bologna, delicatissima per la classifica vista anche la scossa che è arrivata con Sinisa Mihajlovic sulla panchina emiliana, il Grifone tornerà alla tradizione. Contro la Lazio, a Verona contro il Chievo e contro il Frosinone la squadra di Prandelli sarà sempre impegnata alle 15 di domenica. Tre gare su cinque tornano all’antica. Alla quinta il Genoa cambierà ancora orario in una trasferta emiliana: questa volta a Parma e alle 18 di sabato 9 marzo. Un mese importante per il prosieguo del campionato e che, almeno per le gare in casa, permetterà ai tifosi di poter stare ancora più vicini alla squadra ed essere, come sempre, decisivi per la conquista di punti. Anche perché poi al “Ferraris” il 17 marzo arriverà la corazzata Juve. E arriverà un altro cambio di orario: domenica alle 12.30.