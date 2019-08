Genoa, venerdì si parte con la Coppa Italia fra curiosità e entusiasmo

Meno due al debutto ufficiale. Cresce l’attesa attorno al nuovo Genoa targato Andreazzoli che venerdì sera in quel di Chiavari, Marassi è ancora indisponibile causa lavori al manto e alla tribuna, sfiderà l'Imolese nel secondo turno di Coppa Italia. Curiosità ma anche tanto entusiasmo in casa rossoblu dovuto all’arrivo di Lasse Schone, regista tanto bramato dal tecnico massese nel corso della preparazione estiva. Il curriculum del danese parla da solo: più di duecento partite in Eredivise con la maglia dei Lanceri e la finale di Champions League soltanto accarezzata e sfumata via al terzo minuto di recupero della semifinale di ritorno contro il Tottenham.

Squadra al lavoro a Masone - Voglia di Genoa anche a Masone, località dell'entroterra genovese dove la squadra sta sostenendo gli allenamenti in attesa che il "Signorini" sia pronto dopo il restyling. Sempre più di mille tifosi ad applaudire ed incitare Criscito e compagni ad ogni giocata oltre ad attenderli prima e dopo gli allenamenti per gli autografi e i selfie di rito. Allenamenti che sono preziosi anche per Andreazzoli per testare il polso della squadra e provare l'undici in vista di venerdì sera. Possibile che in attacco si vedrà la coppia formata da Pinamonti e Kouamé, sicuramente vedremo Schone in cabina di regia con Lerager in caso di 3-4-1-2. Di tempo ce n’è ancora e abbozzare un probabile schieramento è ancora molto difficile.

Partenze probabili - Visti i tanti arrivi di queste ultime ore, oltre a Schone sono arrivati anche Saponara e Pajac - quest’ultimo in attesa di essere ufficializzato - il Genoa però deve pensare anche a sfoltire la rosa. Chi potrebbe lasciare la città della Lanterna è Oscar Hiljemark. Lo svedese non si è allenato con il gruppo in questa due giorni in Valle Stura e potrebbe essere uno degli indiziati a fare le valigie. Un altro nella lista dei partenti potrebbe essere il brasiliano Sandro, di rientro al prestito all’Udinese. Mancano poco più di tre settimane alla fine del mercato e il Genoa sicuramente non starà a guardare.