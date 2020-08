Genoa-Verona, moviola GdS: "Irrati non brillante: manca rigore su Di Carmine, Romero graziato"

vedi letture

Consueta moviola sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Tra i giudizi più interessanti, c'è sicuramente la prova di Massimiliano Irrati nella sfida clou tra Genoa e Hellas Verona (3-0): "Non è la più brillante l'ultima partita della stagione di Irrati: nel primo tempo di Genoa-Verona non interviene quando Di Carmine è atterrato in area da una cintura di Zapata. Al 49' Romero (poi effettivamente espulso al 62', ndr) durissimo su Pessina, per l'arbitro è solo giallo, ma l'espulsione non avrebbe scandalizzato nessuno", le macchie individuate dalla rosea sulla direzione di gara.