Genoa, Zapata: "Difficile marcare Duvan, speriamo di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Luigi Ferraris di Genova si sfidano i padroni di casa del Genoa e l'Atalanta, rivelazione dello scorso campionato e pronta a ripetersi anche in questa stagione. Prima del match ha parlato della sfida Christian Zapata che si troverà costretto a marcare suo cugino Duvan, attaccante della Dea: "Sa che sarà difficile sia per me che lui, speriamo di poter vincere questa sfida. Marcarlo è difficile, conosco le sue capacità e sarà un duello complicato" sono state le sue parole ai microfoni di Dazn.