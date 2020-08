Getafe, Jorge Molina: "L'Inter non è solo Lautaro. Ha una qualità è impressionante"

L'attaccante del Getafe Jorge Molina ha parlato ai taccuini di AS della sfida contro l'Inter di Europa League: "E' stato tutto così strano. C'è stata una pandemia globale nel mezzo. Sembra lontanissimo il giorno in cui abbiamo pareggiato ed eliminato l'Ajax. Le vacanze dovranno aspettare, questa è la nostra mentalità. Ne vale la pena e continuiamo a lavorare con l'idea di fare qualcosa di eccezionale. L'Inter è una grande squadra, per me è una delle squadre più forti d'Europa. In avanti, oltre a Lautaro, hanno una qualità impressionante. Notare che Sanchez è spesso una riserva. Poi c’è Eriksen, dietro ci sono Godin, Skriniar...Impressionanti”.