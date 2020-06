Ghoulam, ritorno in campo dopo 261 giorni. E subito un assist decisivo

Faouzi Ghoulam di nuovo in campo 261 giorni dopo l'ultima volta. Il terzino algerino, che non scendeva in campo dallo scorso 6 ottobre, è entrato al posto di Hysaj al 67esimo della sfida contro l'Hellas Verona e con un bel corner calciato col mancino ha servito a Lozano l'assist per la rete del definitivo 0-2 al Bentegodi.