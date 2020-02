vedi letture

Giaccherini sulla Juve: "Sarrismo? Impossibile con CR7. Mandzukic sarebbe fondamentale"

Parlando da Verona, l'attaccante del ChievoVerona Emanuele Giaccherini ha parlato così del momento della Juve, una delle sue ex squadra, che fatica ad adattarsi al modo di giocare di Sarri: "Hanno fatto una scelta prendendo un allenatore che basa il suo gioco sul fraseggio, si è visto per lo più a Napoli. Alla Juve è difficile farlo, c'è Ronaldo che ha un modo di giocare tutto suo. Determinare cose non gliele puoi chiedere... ha fatto un po' più fatica Sarri perché negli anni la squadra è stata costruita per un altro tipo di gioco. Mandzukic secondo me sarebbe stato fondamentale, ma hanno fatto altre scelte. Il gioco della Juve rispetto al Napoli è molto più lento, non si gioca a uno-due tocchi, perché la qualità dei giocatori del Napoli era diversa. Alla Juve ci sono giocatori che ti possono risolvere la gara, al Napoli era più una questione corale. Il gioco della Juve è per Ronaldo, è Sarri che deve adattarsi e non viceversa".