Giampaolo chiama Andersen: il centrale dice sì al Torino. Ora serve convincere il Lione

Tuttosport oggi in edicola spiega che Joachim Andersen del Lione può essere il prossimo colpo del Torino. Il centrale ex Sampdoria spinge per ritrovare Marco Giampaolo che lo ha già allenato proprio in blucerchiato. Il tecnico si è sentito più volte col danese telefonicamente: Andersen non è riuscito a imporsi a Lione con Rudi Garcia, il problema è che l'OL vuole cederlo e non prestarlo. Il Torino può spingere per un prestito oneroso e riscatto a 13 milioni di euro, ipotesi che per adesso i francesi non considerano.