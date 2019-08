Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Giornata di visite mediche per le nuove stelle della Serie A, con la mattinata di oggi che ha visto protagonisti Davide Zappacosta e Hirving Lozano: il terzino della Roma - ufficializzato poi in serata - e l’esterno messicano si sono sottoposti ai test di idoneità presso Villa Stuart.

Sempre la Roma, dopo aver rinforzato ulteriormente la retroguardia, sta portando comunque avanti la trattativa con la Juventus per Rugani: i bianconeri vorrebbero mantenere un diritto di riacquisto o una formula che leghi comunque il giocatore in qualche modo al club di Agnelli, l’affare potrebbe prevedere l’inserimento di due giovani giallorossi (Riccardi e Celar, ora al Cittadella, su tutti). Il prezzo del giocatore è pari a una cifra tra i 20 e i 25 milioni (bonus compresi), ancora da decidere se si tratterebbe di un’operazione a titolo definitivo o di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. In uscita, intanto, i giallorossi continuano a lavorare per il trasferimento di Santon (Mallorca) e Schick (Lipsia).

Proseguono spediti invece i contatti tra Fiorentina e Inter, con i viola che - dopo aver ufficializzato l’acquisto di Ribery, arrivato in Italia questa mattina - hanno messo nel mirino anche il nerazzurro Politano: l’Inter ha ribadito come l’ex Sassuolo non sia sul mercato, respingendo le proposte di Commisso. Incassato anche il no del Sassuolo per Berardi, i viola hanno allora virato su Raphinha (Sporting Lisbona): classe 1996, vale 25 milioni. L'interessamento della Fiorentina per numerosi esterni d'attacco ha risvegliato la voglia di Chiesa in casa Juventus: nuovo tentativo dei bianconeri che hanno contattato l'intermediario Ramadani, ma i viola hanno ribadito come il numero 25 non sia sul mercato.

Ci sono delle novità, invece, per quanto riguarda lo scambio tra Dalbert e Biraghi: l’Inter ha detto di no alla proposta del Nizza per il terzino brasiliano (i francesi lo volevano in prestito gratuito e hanno perciò virato su Nsoki del PSG), ora l’Inter può provare l’affondo per l’azzurro cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Inter: una svolta decisiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, tutto dipende dalla volontà di Dalbert, che aveva originariamente preferito il Nizza alla viola. I nerazzurri, nel frattempo, continuano a spingere per Sanchez (Manchester United).

In casa Verona, invece, è stato ufficializzato l’arrivo di Adjapong dal Sassuolo, mentre sempre questa mattina Amrabat (ex Club Brugges) ha svolto le visite mediche con i gialloblù. Un’idea per il centrocampo di Juric è Pessina (Atalanta), con l’acquisto del giocatore che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. Per l'attacco, invece, mentre si spinge ancora per Salcedo (Inter), spunta il sogno-Simeone: Juric ha avuto il Cholito al Genoa, per il momento però l'argentino non vorrebbe lasciare Firenze: la pista rimane per ora complicata. Hiljemark (Genoa) è finito nel mirino del Bordeaux: i due club hanno avviato una trattativa per il trasferimento del centrocampista svedese a titolo definitivo.

Il Lecce continua a lavorare per un grande nome in attacco: sondati i nomi di Jackson Martinez, Carrillo (Southampton) e Bony: l'ex Manchester City avrebbe aperto ad un trasferimento in giallorosso ma deve ancora discutere l'aspetto economico con il club. Sampdoria e Sassuolo, invece, si contendono Defrel: la Roma chiede una cifra tra i 13 e i 14 milioni per la cessione del francese.

L’Atalanta, nel frattempo, continua a spingere per Laxalt (Milan): l’accordo tra club è stato raggiunto, domani i nerazzurri incontreranno l’agente del giocatore. Conclusa questa operazione, l'Atalanta potrebbe aprire al passaggio di Reca alla SPAL, che nel frattempo lavora sullo scambio Tomovic-Vaisanen con il Chievo.

In Serie B, invece, il Pescara ha chiuso per Kastanos (Juventus), il Crotone ha ottenuto il sì di Maxi Lopez che, a meno di un rialzo da parte del Verona, sarà ufficializzato nei prossimi giorni. La Salernitana, invece, potrà contare il prossimo anno su Diczek, polacco classe 1998 acquistato dalla Lazio e girato in prestito ai granata. Al Trapani è in arrivo Scaglia dal Parma, il Chievo segue Gazzola (Parma): sull'esterno ci sono anche Empoli e Cittadella. Ai dettagli, infine, l'operazione tra Juve Stabia e Parma per Ricci.