Giovinco si svincola e sogna di tornare in Italia: Conte è in cima ai suoi pensieri

vedi letture

Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, il sogno di Sebastian Giovinco è quello di tornare a giocare in Italia mettendo in cima alla propria personale lista, l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri non ha chiuso le porte a questa possibilità e potrebbe mettere lo zampino anche sull'eventuale ritorno al Parma. Visto che i rapporti sono ottimi, con Darmian a sottolineare questo connubio, anche per la Formica Atomica non è da escludere una collaborazione. La certezza è che l'attaccante voglia rientrare anche per giocarsi le poche chance di entrare tra i convocati di Euro2021.