Giroud per Conte? Il francese in rotta col Chelsea, l'Inter ci pensa

La possibile rottura di Olivier Giroud con il Chelsea avvicina il francese all'Inter di Antonio Conte. Lo scrive Tuttosport, che evidenzia come le recenti dichiarazioni del centravanti francese possano allontanarlo da Londra e avvicinarlo a Milano. L'Inter è infatti alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lukaku: per questo è stato sondato il profilo di Lasagna, ma il 33enne Giroud è un calciatore che il tecnico salentino conoosce molto bene per averlo allenato a Stamford Bridge. È in scadenza di contratto e già in inverno potrebbe muoversi per cercare più spazio altrove, con l'obiettivo di arrivare al meglio a Euro2020. Piace in MLS, ma proprio nell'ottica degli Europei potrebbe preferire la permanenza nel Vecchio Continente, magari proprio all'Inter.