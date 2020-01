Giudice Sportivo, un turno a Candreva. Altri nove squalificati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Mario Balotelli, squalificato per due giornate . Il Giudice Sportivo ha fermato altri dieci giocatori, tutti per un turno. Ecco l'elenco.

Giocatori espulsi

Mattia Bani (Bologna)

Julian Chabot (Sampdoria)

Giocatori non espulsi

Ola Aina (Torino)

Antonio Candreva (Inter)

Francesco Cassata (Genoa)

Dalbert (Fiorentina)

Fabio Pisacane (Cagliari)

Tomas Rincon (Torino)

Nicola Sansone (Bologna)

Mattia Zaccagni (Hellas Verona)