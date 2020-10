Giulini: "Avevo trattato Kjaer e Fazio ma Godin era il migliore che potessi portare a Cagliari"

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha svelato che in passato aveva provato a trattare altri nomi importanti per la difesa, prima dell'arrivo di Diego Godin. Queste le sue parole a margine della conferenza stampa di presentazione del difensore uruguayano: "i ritengo molto fortunato, a posteriori, per com'è andata: a gennaio trattammo Kjaer, poi abbiamo provato anche con Fazio. Sono molto contento di non aver concluso qualcuno prima, perché essere arrivati a Diego è davvero importante: è l'operazione migliore che potessimo chiudere. Svelo un aneddoto: all'addio al calcio di Andrea Cossu, i miei figli fecero l'ingresso in campo con Godin, per farvi capire quanto sia importante per la mia famiglia".