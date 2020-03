Giulini contro Spadafora: "Prima chiede le gare in chiaro, poi la sospensione: serve serietà"

Allo sfogo dell'attaccante della SPAL, Andrea Petagna, fa eco anche il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Questo il tweet pubblicato poco fa dal numero uno rossoblù: "Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti", le sue parole riferite ovviamente al grande caos che in queste ultime settimane sta vivendo la Serie A così come l'intero Paese, col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora tra i protagonisti.