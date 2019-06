Giulio Donati aspetta la chiamata dalla Serie A: "Voglio tornare in Italia"

© foto di Federico De Luca

Giulio Donati, ex terzino di Lecce e Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro. Si parla di un ritorno in Italia per il terzino che, dopo sei anni in Germania, è svincolato: "In Bundesliga è stata una partentesi importante, mi sono divertito molto e ho coronato il sogno di giocare in Champions. Adesso è il momento di tornare a casa, ci spero e mi farebbe piacere. Vorrei trovare una squadra con un progetto interessante, è una scommessa per me. Offerte? Il mio agente mi deve chiamare solo per firmare, non so niente. Sono in vacanza ma continuo ad allenarmi".

Che Serie A ritroverai?

"Ho sempre seguito il campionato italiano. Sono stati fatti tanti passi in avanti, ci sono giocatori e tecnici di qualità, che all'estero hanno fatto benissimo e hanno vinto. Sarà un campionato avvincente, spero di farne parte".