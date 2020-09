Giuntoli: "Fiducioso per l'addio di Milik: possiamo fare un'operazione importante per entrambi"

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche di mercato nell'intervista concessa a Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: "L'idea Osimhen è nata da tutti noi, avevamo l'esigenza di prendere un attaccante di profondità. Nonostante i nostri tentativi, Milik non è voluto infatti rimanere e abbiamo optato quindi per un altro tipo di soluzione, sia con Osimhen che con Petagna. Milik? Siamo ancora fiduciosi di poter fare un'operazione importante in uscita sia per lui che per noi nell'ultima settimana di mercato, ossia quando solitamente si realizza l'80% degli affari", le sue dichiarazioni tra Osimhen e Milik.