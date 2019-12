Giusto esonerare Ancelotti? Lettori divisi: il risultato del sondaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha fatto bene Aurelio De Laurentiis a esonerare Carlo Ancelotti? All'indomani dell'esonero del tecnico emiliano, abbiamo chiesto il vostro parere sulla decisione del Napoli di esonerare l'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Chelsea e Bayer per affidarsi a Gennaro Gattuso.

Una settimana dopo, lettori sostanzialmente divisi tra chi non approva la scelta di De Laurentiis e tra chi non solo approva la scelta dell'esonero, ma anche quella di affidare la panchina a Gennaro Gattuso. Ecco il risultato.

Voti totali: 5988

Giusto cambiare, e Gattuso è la scelta giusta 41,97%

Giusto cambiarlo, ma Ancelotti non andava sostituito con Gattuso 17,27%

Sbagliata: bisognava andare avanti con Ancelotti 40,76%