Glik torna in Italia e riparte da Benevento: colpo europeo per Pippo Inzaghi

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Monaco ha reso noto di aver trovato un accordo con il Benevento Calcio per la cessione di Kamil Glik. Poi la nota dello stesso club sannita: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023". Un super colpo per Pippo Inzaghi che dopo aver dominato il campionato di Serie B è pronto a sfruttare l'ex Torino e Bari per ripartire in A e cercare di centrare la salvezza.