Globe Soccer Awards, CR7 e Lewandowski offuscano Messi: tutti i premiati di questa edizione

Si sono tenuti quest'oggi i quindicesimi Globe Soccer Awards di Dubai. Tanti i premi consegnati, da Cristiano Ronaldo miglior calciatore del secolo al nuovo Triplete di titoli del Bayern Monaco. Vediamoli dunque, uno per uno, nel dettaglio:

- Calciatore del secolo*: Cristiano Ronaldo (Juventus)

- Miglior calciatore del 2020: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

- Allenatore del secolo: Pep Guardiola (Manchester City)

- Miglior allenatore del 2020: Hansi Flick (Bayern Monaco)

- Agente del secolo: Jorge Mendes

- Club del secolo: Real Madrid

- Miglior club del 2020: Bayern Monaco

- Premi alla carriera: Iker Casillas (Real Madrid) e Gerard Piqué (Barcellona)

* Per "secolo" si intende ovviamente il ventennio compreso tra il 2001 e il 2020.

