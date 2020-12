Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo premiato come "Miglior calciatore del secolo"

"Miglior calciatore del secolo". È questo l'ambito premio che è stato consegnato a Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards che si stanno tenendo a Dubai. Un altro grande successo per l'attaccante della Juventus, che ha visto Robert Lewandowski vincere invece l'altro riconoscimento per il quale era in lizza: "Miglior calciatore dell'anno 2020".