Globe Soccer Awards, giocatore del secolo (2001-2020). I candidati: quattro italiani presenti

Sarà un'edizione speciale dei Globe Soccer Awards, quella del prossimo 27 dicembre a Dubai, visto che oltre a giocatore, allenatore e squadra dell'anno 2020 verranno premiati anche i migliori del secolo, dal 2001 al 2020, sempre nelle stesse categorie. Di seguito i candidati come miglior giocatore:

Andrea Pirlo

Andres Iniesta

Andriy Shevchenko

Arjen Robben

Cristiano Ronaldo

David Beckham

Fabio Cannavaro

Francesco Totti

Frank Lampard

Gianluigi Buffon

Iker Casillas

Kaká

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Luís Figo

Manuel Neuer

Mohamed Salah

Neymar

Philipp Lahm

Robert Lewandowski

Ronaldinho

Ronaldo

Sergio Ramos

Steven Gerrard

Xavi

Zinedine Zidane

Zlatan Ibrahimovic

